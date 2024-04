Quadra do Bairro Jardim Amazônia é alvo de vandalismo Quadras Poliesportivas e equipamentos públicos...

Alto contraste

A+

A-

Quadras Poliesportivas e equipamentos públicos utilizados nos programas esportivos e sociais do Município, mais uma vez, viraram alvos de destruidores. Depois do Jardim Carolina, o ato de vandalismo foi registrado dessa vez na quadra do Bairro Jardim Amazônia, um local bastante frequentado para a realização de atividades físicas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• POLÍTICOS qualificados é a grande lacuna nas eleições

• Parte da Quadra do Bairro Jardim Amazônia é danificada por vândalos

• Projeto autoriza doação em vida de herança para instituições de caridade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.