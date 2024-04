Qualidade do ar em Boa Vista: situação preocupante

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A qualidade do ar na capital de Rondônia, Boa Vista, permanece no nível considerado péssimo, segundo o monitoramento da Plataforma Selva da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Medição realizada no início da manhã de hoje (25) registrou que a qualidade do ar atingiu 221.3 µg/m³ (por metro cúbico) em uma escala que vai 0 a 160 µg/m³. Ontem (24), Boa Vista chegou a atingir 334.5 µg/m3, segundo registro da plataforma, que monitora em tempo real queimadas e o índice da qualidade do ar na região amazônica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Desafio Passos Solidários arrecada mais de 400 caixas de chocolate

• Famílias do CRAS Palmeiras participam de encontro com orientações sobre Cadastro Único

• PRF apreende veículo clonado em Sinop – MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.