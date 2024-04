Alto contraste

A+

A-

Ratos são animais mal incompreendidos, por serem muito associados a transmissores de doenças Ratos são animais mal incompreendidos, por serem muito associados a transmissores de doenças (Momento MT)

Policiais de uma delegacia no distrito de Dhanbad, em Jharkhand, na Índia, têm suspeitas no mínimo curiosas sobre os responsáveis pelo sumiço de 10 kg de cannabis e 9 kg de maconha que estavam apreendidos na unidade policial. Os agentes acreditam que as drogas guardadas no armazém não desapareceram, mas, sim, foram comidas por ratos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Ratos são ‘acusados’ de comer quase 20 kg de drogas em delegacia

• Cridac é referência estadual no atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista

• Campanha quer aumentar descarte correto de remédios no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.