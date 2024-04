Receita deliciosa de Almôndegas de carne moída

Alto contraste

Misture todos os primeiros ingredientes, amassando bem, faça bolinhas e reserve. Numa panela, refogue alho e cebola, não doure tanto. Coloque as bolinhas de carne e refogue, mexendo cuidadosamente, para não desfazer. Quando o tempero estiver bem douradinho, vá pingando água aos poucos, conforme for secando. Quando as bolinhas estiverem bem coradinhas, coloque um pouco mais de água e o caldo de carne. Deixe cozinhar um pouco, até quase secar a água, coloque o pimentão e o tomate, tampe a panela. Apague o fogo e deixe abafado por alguns minutos, coloque numa travessa e sirva acompanhado com arroz soltinho ou como preferir.

