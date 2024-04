Receita deliciosa de Arroz Temperado para surpreender o paladar

Alto contraste

A+

A-

Frite a linguiça e o bacon, ela irá soltar gordura, não precisa acrescentar óleo. Tire o excesso de gordura que ficar na frigideira, e acrescente o frango e deixe fritar um pouco. Em um outro recipiente, misture o tomate, o milho, o pimentão e o cheiro-verde picadinho. Acrescente no arroz já cozido todos os ingredientes e misture bem. Leve ao forno para aquecer. Para ficar mais gostoso, acrescente no cozimento do arroz duas colheres de colorau (opcional) serve para dar uma corzinha a receita. Pode ser servido só ou acompanhado de um frango ou carne grelhados e saladas. Fica muito bom.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Salada simples

• Arroz Temperado

• Livro O Avesso da Pele voltará às escolas de Goiás e do Paraná

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.