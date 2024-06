Rede de Frente premia vencedores de Mostra Estudantil com foco na prevenção da violência

Os vencedores da Mostra Estudantil de Arte 2024, com o tema “Meu corpo, minha voz, meu direito”, realizada nos municípios de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, serão conhecidos nesta sexta-feira (21). O resultado será divulgado em uma live que começará às 19h (horário de Brasília), pelo Youtube. Acesse aqui o link.

