Reforma e Ampliação da Secretaria de Saúde em Sorriso

Alto contraste

A+

A-

Atender em um espaço amplo, adequado aos servidores e aos pacientes. Foi com esse propósito que a Prefeitura de Sorriso realizou a reforma e ampliação da sede da Secretaria de Saúde, inaugurada no início desta manhã, 20 de março. “Nossa população precisava de um espaço assim: amplo, agradável, planejado com muito carinho para recebe-la; quem procura a saúde procura por estar fragilizado e precisa de acolhimento dos servidores que tem sido exemplares e agora terão também o acolhimento do ambiente”, pontua o prefeito Ari Lafin.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Comissão aprova projeto que regulamenta uso do símbolo de acessibilidade da pessoa com visão monocular

• Projeto concede auxílio mensal a quem for responsável por pessoa com deficiência

• Feminicida em MT é preso no Pará após deixar crianças presas com cadáver

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.