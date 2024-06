Relatório da Seplag destaca áreas mais impactadas positivamente com programas do Governo de MT

O Relatório da Ação Governamental (RAG) 2023, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), aponta que as áreas de Assistência Social, Educação, Segurança Pública, Saúde e Infraestrutura foram as mais impactadas positivamente pelos programas do Governo de Mato Grosso, no ano passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.