Representantes de 12 segmentos dos povos e comunidades tradicionais do Estado participam de seminário do REM MT

Alto contraste

A+

A-

Representantes de 12 segmentos dos povos e comunidades tradicionais de Mato Grosso participam, até sexta-feira (15.03), do evento realizado pelo REM MT que tem por objetivo debater sobre a segunda fase do programa no Estado. O REM MT é coordenado pelo Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema)

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Mapeamento de áreas de risco em Nova Ubiratã vai subsidiar ações preventivas

• Representantes de 12 segmentos dos povos e comunidades tradicionais do Estado participam de seminário do REM MT

• Escola Olavo Bilac sediou Interclasse reunindo 900 atletas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.