Resgate emocionante: criança é salva após 16h sob escombros no RJ

Alto contraste

A+

A-

Militares retiraram criança viva de escombros no Rio de Janeiro Militares retiraram criança viva de escombros no Rio de Janeiro (Momento MT)

Na manhã deste sábado (23), o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) resgatou uma criança após 16 horas embaixo de escombros na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio. A vítima havia ficado soterrada após o desabamento de uma residência devido às fortes chuvas que atingiram o bairro Independência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Vídeo: criança é resgatada com vida após 16h sob escombros no RJ

• Polícia Civil apreende 115 quilos de entorpecentes em patrulhamento na fronteira e prende cinco em flagrante

• Primeira-dama de MT participa da adesão de Barra do Garças ao SER Família Criança que levará nome de sua mãe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.