Rio inicia nova fase de combate à dengue com soltura de mosquitos infectados

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

O município do Rio de Janeiro iniciou, nesta terça-feira (2), uma nova leva de solturas de “wolbitos”, mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria Wolbachia. O microorganismo é usado no combate a arboviroses como a dengue, a zika e a chikungunya, já que impede o desenvolvido dos vírus causadores dessas doenças dentro do seu principal vetor, o Aedes aegypti.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Mutirão de regularização fundiária completa um ano e já passou por 45 bairros

• Bombeiros resgatam trabalhador que sofreu mal súbito em obra a 6 metros de altura

• Sucesso na Operação Semana Santa 2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.