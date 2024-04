Rua Rio Branco, no Monte Líbano, passará por interdição para construção de faixa de pedestres elevada

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informa que a rua Rio Branco no trecho entre a avenida José Turquinho e a avenida Gonçalves Dias, no bairro Monte Líbano, será interditada a partir das 8hs desta terça-feira (09). No local será construída uma faixa de pedestres elevada e para a conclusão da obra a via precisa ser interditada por dois dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• SPFW N57 Sintonia: Confira as informações gerais do evento

• Passageiro baleado em sequestro de ônibus no Rio retorna para o CTI

• Mecias defende proposta que torna obrigatória segurança nas escolas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.