Rússia pronta para guerra nuclear? Kremlin acusa EUA de distorcer fala de Putin

Em entrevista o presidente russo diz que se os EUA enviassem tropas para a Ucrânia, isso seria considerado uma escalada significativa do conflito.

O Kremlin disse nesta quinta-feira (14) que a fala do presidente russo Vladimir Putin sobre armas nucleares em uma entrevista não se tratava de uma ameaça e acusou os EUA de tirá-la de contexto. Na entrevista em questão, Putin afirmou que a Rússia estava ‘tecnicamente’ preparada para uma guerra nuclear e que se os EUA enviassem tropas para a Ucrânia, isso seria considerado uma escalada significativa do conflito. As informações são da agência de notícias Reuters.

