Sam Bechara e a Responsabilidade de Influenciar Crianças

Sam Bechar produz conteúdo voltado para o público infantil indicando alguns produtos multifuncionais

Lidar com crianças e adolescentes pode não ser uma tarefa das mais fáceis, mas não para Sam Bechara. Sucesso nas redes sociais com cerca de 10 milhões de seguidores, a influenciadora ficou famosa pelo bordão “Olha o que eu achei”, se referindo a produtos e brinquedos nostálgicos dos anos 2000 e, logo, virou febre no público teen.

