Sanear celebra Dia da Água com inauguração de poço e reservatório

O Dia Mundial da Água foi comemorado em Rondonópolis com a inauguração de mais um poço profundo e um reservatório com capacidade para armazenar 2,5 milhões de litros de água na Vila Goulart. A cerimônia de inauguração foi conduzida pelo presidente do Sanear, Paulo José Correia, com a participação do prefeito José Carlos do Pátio, vereadores, secretários municipais, servidores e várias lideranças comunitárias.

