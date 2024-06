São Paulo enfrenta período de seca extrema

Com menos de um milímetro de chuva em junho, São Paulo tem tempo seco há 22 dias. Esse número significa meio por cento da média de chuva prevista para o mês, que é de quase 50 milímetros. A informação é do CGE – Centro de Gerenciamento do Clima – que iniciou as medições em 1995.

