São Paulo mantém invencibilidade e empata sem gols com Internacional

O São Paulo enfrentou o Internacional nesta quinta-feira no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, em um jogo que terminou empatado sem gols. O Tricolor chegou a balançar as redes com Calleri no segundo tempo, porém o gol foi anulado pelo assistente e confirmado depois da revisão do VAR.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.