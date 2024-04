São Paulo recebe exposição interativa de Hot Wheels - Uma experiência automobilística única!

Alto contraste

A experiência é aberta para todos os públicos e com diversas estações interativas A experiência é aberta para todos os públicos e com diversas estações interativas (Momento MT)

A Oca do Parque Ibirapuera, em São Paulo, receberá a exposição Hot Wheels City Experience. A atração vai ficar ativa até o dia 23 de julho e promete entregar uma experiência interativa aos seus visitantes, com os memoráveis carros em miniatura da Mattel e a ampliação do universo automobilístico da empresa de brinquedo.

