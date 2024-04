São Paulo registra madrugada mais abafada do ano

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A capital paulista enfrentou neste domingo (17) a madrugada mais abafada do ano, com média de 23,8º C, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE). A cidade apresentou a maior temperatura mínima absoluta, que foi registrada na estação encontrada na subprefeitura da Sé, no centro da capital, onde a temperatura chegou a 26,5º C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• São Paulo tem madrugada mais abafada do ano

• Fies tem inscrições prorrogadas até esta segunda-feira

• Brasil já soma 160 casos de gripe aviária

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.