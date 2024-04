São Paulo se transforma em Hogwarts com exposição interativa de Harry Potter

Alto contraste

A cidade de São Paulo receberá entre os dias 5 a 28 de abril a exposição "Harry Potter: Celebre Hogwarts". A atividade interativa ficará no Shopping Eldorado, na capital paulista. Os fãs terão a possibilidade de interagir com os cenários da saga de livros, com uma sensação de estarem imersos no mundo do famoso bruxo britânico.

