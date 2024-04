Sebrae/MT promove encontro em Sorriso para desenvolvimento do Programa de Internacionalização

Alto contraste

Os encontros para desenvolvimento do Programa de Internacionalização, Meeting Comex Sebrae/MT, serão realizados nos dias 25 e 26 de março em Sorriso e em Sinop, respectivamente. Ambas as reuniões ocorrerão a partir das 19h, nas agências do Sebrae/MT (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no (66) 3520 – 1800 (Sinop) e (66) 3544 – 4731 (Sorriso).

