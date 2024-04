 Secel viabiliza lançamento de projetos de música e artes visuais em MT

Alto contraste

Três projetos que contemplam a música e as artes visuais estão sendo lançados com recursos do Governo de Mato Grosso para levar cultura e lazer à população. As atrações incluem show da cantora Estela Ceregatti, neste sábado (16.03), em Chapada dos Guimarães, e a abertura de exposição da artista Mari Gemma De La Cruz, no próximo dia 21, em Cuiabá. Há também o lançamento de novas músicas do grupo de siriri É Bem Mato Grosso, já disponível na internet.

