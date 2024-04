Secretaria da Mulher age rapidamente em caso de agressão e garante segurança da vítima

Alto contraste

Uma mulher de 65 anos procurou a Secretaria da Mulher na sexta-feira (5) em busca de socorro. No local, foi acolhida e após o conhecimento dos fatos a equipe imediatamente acionou as autoridades competentes para auxiliarem na condução do caso. A Patrulha Maria da Penha assim que recebeu a comunicação buscou a vítima e realizou o encaminhamento para a Delegacia da Mulher para registro do Boletim de Ocorrências e demais providências.

