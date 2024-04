Secretaria de Governo recebe agentes de endemias e explica obrigação de cumprimento do TAC da intervenção A Secretaria de Governo da Prefeitura de Cuiabá...

A Secretaria de Governo da Prefeitura de Cuiabá recebeu, nesta segunda-feira (1), representantes dos agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para explicar o recálculo do adicional de insalubridade, realizado por determinação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o gabinete de Intervenção do Estado e o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).

