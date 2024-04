Secretária Leany Lemos deixa Ministério do Planejamento: Mudanças na Elaboração do PPA Responsável...

Responsável por comandar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, a economista Leany Lemos deixou a Secretaria de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Segundo o ministério, a exoneração ocorreu a pedido da própria secretária.

