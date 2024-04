Secretário de Educação destaca avanços da rede de ensino de MT em reunião nacional

Alto contraste

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, participa da 1ª Reunião Ordinária do Consed – Conselho Nacional de Secretários de Educação, no Hotel Marupiara, em Porto de Galinhas, Pernambuco. O evento começou nesta quinta-feira (14.03) e segue até sexta-feira (15.03), onde serão abordados temas como definições e posicionamentos sobre as mudanças no Novo Ensino Médio, a Lei do Piso do Magistério e o novo Plano Nacional de Educação.

