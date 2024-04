Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou, nesta terça-feira (19.03), a lista dos 14 grupos de estudantes vencedores da campanha “#NossoTrajeÉAzul”. O evento foi lançado no dia 06 de março e, no dia 15, as inscrições foram encerradas, com a participação de grêmios estudantis de todas as escolas da rede estadual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Moradores e turistas dão Nota 10 para turismo no Rio de Janeiro

• Seduc divulga vencedores de campanha que incentivou uso dos uniformes escolares; veja lista

• Sesp inicia capacitação com gestores para aumentar eficiência do serviço público

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.