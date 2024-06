Seduc-MT promove campanha de arrecadação de materiais escolares para estudantes afetados pelas enchentes no RS

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) está promovendo uma campanha de arrecadação de materiais escolares para destinar aos estudantes afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa é feita em apoio a uma ação do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

