Seduc premia escolas por avanço nos índices de alfabetização

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou a lista das 100 escolas vencedoras da 3ª edição do Prêmio Alfabetiza MT pelas boas práticas que elevaram os índices de alfabetização na idade certa, de até 7 anos e oito meses. A cerimônia será no dia 2 de julho, a partir das 14h, no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.