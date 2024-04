Seduc realiza aulão inaugural do Pré-Enem Digit@l MT neste sábado (23) em Cuiabá

Alto contraste

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realiza, neste sábado (23), às 08h, no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, a abertura oficial das aulas do Pré-Enem Digital 2024. Mais de 400 estudantes se cadastraram para o aulão presencial, no entanto, todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino poderão acompanhar o evento em formato online pelo canal oficial da Diretoria Regional de Educação do polo Cuiabá no Youtube, acesse AQUI.

