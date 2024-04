Sefaz divulga lista das inscrições homologadas do processo seletivo para analista de TI

Alto contraste

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) divulgou, nesta terça-feira (02.04), a relação com as inscrições homologadas e não homologadas no processo seletivo simplificado destinado à área de tecnologia da informação. O resultado, publicado no Diário Oficial, pode ser consultado na página dedicada às informações sobre o seletivo.

