Sefaz promove ciclo de oficinas para atualização da classe contábil

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRCMT) promovem, nesta quarta-feira (19.06), um ciclo de oficinas destinado à classe contábil. O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas no site do CRCMT.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.