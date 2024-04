Seleção Brasileira treina com grupo completo em Londres

Treino - Seleção Brasileira Masculina - 20/03/2024 - Dorival Júnior Treino - Seleção Brasileira Masculina - 20/03/2024 - Dorival Júnior (Momento MT)

O técnico Dorival Júnior comandou nesta quarta-feira (20) o primeiro treino com todos os convocados. O ensaio da equipe foi realizado nesta tarde no centro de treinamento do Arsenal nos arredores de Londres.

