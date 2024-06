Sema apreende 42 redes de emalhar no rio Cuiabá em operação de fiscalização

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreendeu 42 redes de emalhar armadas no leito do Rio Cuiabá em operação realizada nesta semana, a maior delas medindo 140 metros. Essa foi uma das maiores apreensões em um único dia no Rio Cuiabá. As redes foram recolhidas na quarta-feira (12.06).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.