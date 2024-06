Semcid volta a funcionar em novo horário

A partir do dia 17 de junho (segunda-feira), a Secretaria da Cidade (Semcid) voltará a atender das 7h às 13h. Com a medida, os munícipes que precisam dos serviços da secretaria voltam a dispor da funcionalidade de poder acessar o local no horário do almoço.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.