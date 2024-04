Senador comemora aprovação de tratamento no SUS para doença neuromuscular

Alto contraste

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) comemorou, em pronunciamento na quarta-feira (20), a aprovação em Plenário do projeto que assegura a assistência, no Sistema Único de Saúde (SUS), a pessoas com paralisia motora decorrente de doenças neuromusculares, como as distrofias musculares e a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Apresentado em 2011 pela então deputada e hoje senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), o PL 1.656/2011 retorna para análise da Câmara.

