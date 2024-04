Senador defende recuperação da 2ª pista do aeroporto de Navegantes

Alto contraste

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Esperidião Amin (PP-SC) voltou a defender a recuperação da segunda pista do Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina. A obra foi retirada do projeto, de responsabilidade da concessionária CCR Aeroportos, sob a alegação de que o investimento ficou de fora do edital de concessão do governo federal.

