Senador Esperidião Amin pede apoio às famílias das vítimas da Chapecoense

O senador Esperidião Amin (PP-SC), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (11), abordou a necessidade de apoio do Itamaraty para as vítimas do acidente aéreo que vitimou o time da Chapecoense, ocorrido em 2016. Ele pediu o acompanhamento das ações judiciais em andamento nos Estados Unidos, Colômbia e Inglaterra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.