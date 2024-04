Senador Paim critica invasão de embaixada e presta homenagem a Ziraldo

Alto contraste

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou a invasão da embaixada mexicana em Quito, ocorrida na noite de sexta-feira (5). O senador expressou solidariedade ao México, cuja soberania, na opinião do parlamentar, foi desrespeitada. A ação foi empreendida para prender Jorge Glas, ex-vice-presidente do Equador, condenado duas vezes por corrupção. Ele estava na embaixada desde dezembro do ano passado, quando pediu asilo político ao governo.

