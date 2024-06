Senador Paulo Paim destaca medidas para recuperação do Rio Grande do Sul

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (13), mais uma vez ressaltou a situação de calamidade enfrentada no Rio Grande do Sul. Ele elogiou a atuação da comissão temporária externa, da qual está à frente, que foi criada para acompanhar e auxiliar na recuperação do estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.