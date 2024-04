Senador propõe lei para expandir acesso à internet no meio rural

O senador Jayme Campos (União-MT) anunciou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), a apresentação de projeto de lei de sua autoria que institui a Política Nacional de Conectividade no Campo, como forma de apoiar o desenvolvimento tecnológico do agronegócio.

