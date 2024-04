Senador Wellington Fagundes se pronuncia sobre feminicídios no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (19), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) expressou indignação diante do grande número de feminicídios registrados no Brasil. O parlamentar destacou o caso envolvendo uma mãe e suas três filhas brutalmente assassinadas em Sorriso (MT) em novembro do ano passado. Ele se solidarizou com o caminhoneiro Reginaldo Batista, marido e pai das vítimas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• ‘Amor da vida’: influencer viaja o mundo em busca de um romance

• Comissão aprova pagamento de seguro-desemprego a pescador em caso de contaminação de peixes

• Wellington Fagundes lamenta índices de feminicídio no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.