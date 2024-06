Serviço móvel da Prefeitura em Cuiabá oferece oportunidades de emprego e emissão de Carteira de Trabalho

Os moradores do bairro Santa Laura e região recebem, nos dias 18 e 19 de junho, a van do programa Sine da Gente. O serviço móvel oferece ações como balcão de empregos, cadastro e captação de vagas do comércio local, emissão de Carteira de Trabalho Digital e orientação sobre seguro-desemprego.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.