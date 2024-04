SESP entrega 350 câmeras do programa Vigia Mais MT para a Segurança Pública de Várzea Grande

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT) entregou, na quinta-feira (04.04), aproximadamente 350 câmeras do programa Vigia Mais MT à Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande para serem instaladas em Parceria Público-privada entre os associados daquela entidade em parceria e atendendo as demandas de segurança pública do município de Várzea Grande.

