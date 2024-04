Sesp oferece oportunidades de estágio em diversas áreas

Alto contraste

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) está com oito vagas de estágio abertas para estudantes de graduação e pós-graduação. As oportunidades estão disponíveis para diversas áreas do conhecimento como Administração, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Marketing, Engenharia Civil, Estatística e Matemática.

