Sessão plenária cancelada: Projeto de lei sobre monumento nacional adiado

Foi cancelada a sessão deliberativa extraordinária do Plenário desta quinta-feira (4) marcada para 11h. Na pauta, estava prevista a votação do projeto de lei que qualifica como monumento nacional a rota de peregrinação denominada “Caminho da Luz – o Caminho do Brasil”, em Minas Gerais. O trajeto percorre os municípios de Tombos, Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó.

