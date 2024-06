Setasc oferece serviços gratuitos a acolhidos na Casa do Migrante em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) ofecerá, nesta sexta-feira (21.06), diversos serviços gratuitos aos acolhidos no Centro de Pastoral para Migrantes, em Cuiabá, em alusão à Semana do Migrante e Refugiado. A ação realizada em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.