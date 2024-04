Sexóloga Natali Gutierrez reflete sobre mudanças no corpo e sexualidade durante a gravidez

Grávida de 27 semanas, sexóloga Natali Gutierrez reflete sobre mudanças no corpo e sexualidade durante a gravidez Grávida de 27 semanas, sexóloga Natali Gutierrez reflete sobre mudanças no corpo e sexualidade durante a gravidez (Momento MT)

Natali Gutierrez, sexóloga e CEO da marca de bem estar sexual Dona Coelha, está atualmente vivenciando a jornada da maternidade enquanto espera a chegada da primeira filha, Iris. Como uma voz ativa no segmento de bem-estar sexual e educação, Natali aproveitou a oportunidade para discutir abertamente as mudanças significativas que as mulheres experimentam em seus corpos e sexualidade durante a gravidez.

