Simone Tebet e a necessidade de revisão das despesas vinculadas ao salário mínimo

Audiência Pública - Regimes específicos de: serviços financeiros, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos. Dep. Claudio Cajado (PP - BA)

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou nesta quarta-feira (12) de audiência pública sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 (PLN 3/24) na Comissão Mista de Orçamento. Ela disse ser necessária uma análise da vinculação do reajuste do salário mínimo com benefícios como BPC, abono salarial e seguro-desemprego; mas afirmou que a vinculação com o piso previdenciário é uma política social que deveria ser mantida.

