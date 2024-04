Simpósio Regional de Direito e Agronegócio no Paraná Curitiba sediará, no dia 19 de abril...

Curitiba sediará, no dia 19 de abril, o Simpósio Regional de Direito e Agronegócio – Desafios Constitucionais e Trabalhistas. O Simpósio terá como tema: “A constitucionalização do Direito do Trabalho: Impactos no Agronegócio”.

